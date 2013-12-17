Янукович подписал акт капитуляции, что дает ему возможность удержать власть до 2015 года - Чалый

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал заместитель генерального директора Центра Разумкова Валерий Чалый.

”С того пакета документов, которые подписаны в Москве и которые, по моему убеждению, еще будут подписаны в ближайшие неделю-две, понятно, что по сути президент Украины Виктор Янукович вместе с правительством фактически подписали акт капитуляции не безусловной, а через определенные условия, которые дают возможность, используя тактическую финансовую поддержку со стороны РФ, удержать власть до 2015 года, а стратегически, они сдали интересы Украины на много лет вперед”, - сказал он.

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В частности, по словам собеседника агентства, это касается фактического прекращения любого реформирования, в частности, газового сектора. ”Понятно, что чтобы не было обменено на снижение цены, это все касается или объемов поставок газа, или включения в схемы посредничества, которые мы уже видели. Очевидно, что от этого граждане Украины никак не выиграют. От этого выиграют те, кто в схеме сегодня, которая закрепляется на наших глазах”, - добавил он.

”Второй момент то, что Владимир Путин озвучил 10 миллиардов долларов - ту скидку, которую украинская сторона якобы не замечает - скидку на газ после харьковских соглашений, а сегодня эта цифра прозвучала публично в таком формате. То есть это фактически долг Украины перед РФ, таким образом пока не оформляется Украине, но РФ четко дала понять, что этот счет помнит и никто о нем не будет забывать. Есть вопросы, которые касаются проектов, которые интересовали РФ давно. Например, мостовой переход через Керченский пролив. Здесь абсолютно четкая сдача украинской переговорной позиции, которая держалась не один год, а более десятка лет держалась эта переговорная позиция и Украина не шла на российский вариант. Теперь это сдано. Есть вопросы, касающиеся общего пакета. Он традиционный, но среди него это, по сути, восстановление не просто кооперации, а совместных проектов в космической сфере, авиастроении, энергетическом машиностроении и мы только потом увидим, через какую схему реализуются эти проекты”, - отметил эксперт.

Чалый также отметил, что схема, которая выбрана РФ - это использование сегодняшней слабой позиции президента Украины, в которой он потерял внешнеполитический баланс и вынужден идти на все эти договоренности. ”Потом будет второй этап - попытка легитимизации всех этих соглашений. Это будет, скорее, все достигаться через документы, которые пройдут в будущем ратификации в украинском парламенте. Как вариант - это может быть договор о стратегическом партнерстве Украины и РФ, который может быть обнародован позже, а не сейчас. После того как Виктор Янукович на европейском направлении сделал кульбит и разворот, теперь Владимир Путин будет пытаться закрепить и легитимизировать по сути эту капитуляцию украинского президента, чтобы потом при смене власти в Украине, не было резкого изменения условий взаимодействия, а этого РФ может достичь, расставляя экономические, финансовые капканы вокруг решений, которые мы сегодня наблюдаем”, - добавил он.

Чалый отметил, что нынешние договоренности намного хуже, чем вступление в Таможенный союз. ”Присоединение к Таможенному союзу, все равно должно оформляться в соответствии международными соглашениями, так еще была возможность предотвратить это. Я думаю, речь не будет идти о Таможенном союзе. Речь будет идти о присоединении Украины к Евразийскому экономическому союзу, который сейчас создается и к 2015 году он должен быть создан”, - добавил он.

Чалый также выразил мнение, что после того, что произошло, в частности, в Москве, никакой мотивации для подписания соглашения об ассоциации с ЕС в Януковича не будет. ”Достаточно заявления президента Януковича, который сказал, что собирается увольнять тех, кто готовил соглашение и считает его невыгодным. Понятно, что никакой мотивации не было, а сейчас ее тем более не будет. Что касается периода после смены власти в Украине, то новый президент может подписать соглашение об ассоциации, но тогда это будет сделать гораздо сложнее. Потому что этого ближайшего периода хватит для того, чтобы зайти в проекты с РФ настолько глубоко, что потом любой, кто захочет решить эти вопросы, ему придется очень непросто с экономической точки зрения”, - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 декабря, во время двусторонней встречи с Януковичем в Москве в рамках заседания украинско-российской межгосударственной комиссии президент России Путин заявил, что Россия разместит в ценных бумагах украинского правительства часть своих резервов из ФНБ объемом 15 млрд долларов.

Он отметил, что Россия и Украина могут тесно сотрудничать на международной арене, в частности по вопросам региональной безопасности. «Россия и Украина могли бы теснее взаимодействовать и на международной арене, расширять координацию позиций из глобальных проблем, в первую очередь, по региональной безопасности, ключевым фактором которой является Черноморский флот Российской Федерации, базирующийся в Севастополе», - сказал Путин.

Кроме того, глава России подчеркнул, что оборонные мощности экономики Украины могут быть использованы для нужд Вооруженных сил России.

Также была достигнута договоренность, что Россия снизит цену газа для Украины до 268,5 долларов за тысячу кубометров. «Газпром» и «Нафтогаз Украины» подписали дополнения, которое позволяет «Газпрому» продавать Украине газ по цене 268,5 долларов за тысячу кубометров», - сказал Путин. При этом он отметил, что это временное решение.