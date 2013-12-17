Краткосрочные выгоды с Москвой имеют долговременные негативы - европейский эксперт

Ведущий эксперт Центра европейской политики в Брюсселе Аманда Пол заявила, что переговоры Президента Украины Виктора Януковича с российским Президентом в Москве проводились непрозрачным образом, и что Украина не может до конца доверять России, учитывая долговременную историю взаимоотношений между Киевом и Москвой.

Об этом сказала эксперт в интервью УНИАН в Брюсселе.

“Краткосрочные выгоды имеют долговременные негативные последствия, когда имеешь дело с Россией. Следовательно, имеем более дешевый газ, но как надолго сохранится такая цена? И это дает рычаг влияния России на Украину. В чем действительно нуждается Украина, так это в независимой энергетической политике”, - сказала эксперт.

“Мы также не знаем, что Президент Янукович дал в Москве в ответ. Он ведет очень непрозрачную политику. Он должен отчитываться перед украинским народом и информировать других партнеров Украины, но мы не знаем, что стоит за этими договоренностями в Москве”, - заявила Пол.

“То есть все происходит не прозрачно, а так не должно быть, учитывая историю взаимоотношений между Украиной и Россией. Россиянам до конца никогда нельзя доверять», - отметила эксперт.