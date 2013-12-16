Депутаты предлагают возместить убытки журналистов, пострадавших во время массовых акций

Народные депутаты Елена Кондратюк, Юрий Стець ("Батькивщина"), Ирина Геращенко ("УДАР") и Петр Порошенко (внефракционный) зарегистрировали в Верховной Раде Украины проект постановления "О возмещении расходов работникам СМИ, пострадавшим во время освещения событий 29 ноября - 2 декабря 2013 года".

Сейчас текст проекта постановления на сайте ВР отсутствует.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября ночью «Беркут» жестоко разогнал Евромайдан в Киеве.

В воскресенье, 1 декабря, в Украине прошла самая массовая в истории страны акция гражданского протеста, в которой только в Киеве приняли участие более полумиллиона человек.

Однако 1 декабря провокаторы устроили столкновения под Администрацией Президента Украины, в результате которых пострадали почти 200 участников акции протеста и, по данным МВД, 140 правоохранителей. При этом во время последних акций протеста от рук правоохранителей пострадали более 50 украинских и зарубежных журналистов.