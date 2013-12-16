В ВР зарегистрирован проект обращения к Президенту с требованием отставки Азарова

Сегодня в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления об обращении к Президенту Украины Виктору Януковичу с требованием отставки премьер-министра Николая Азарова.

Об этом сообщается на сайте ВР.

Автором проекта является член фракции "Батькивщина" Владимиром Яворивский.

Как сообщал УНИАН, 3 декабря Верховная Рада не проголосовала за отставку правительства Азарова. Проект постановления "Об ответственности Кабинета министров Украины", поданный тремя лидерами оппозиции, поддержали 186 депутатов из необходимых 226.

Согласно закону, Верховная Рада не может рассматривать вопрос об ответственности правительства чаще, чем один раз во время одной сессии парламента.

15 декабря внефракционный народный депутат Олесь Доний заявил, что оппозиция собрала свыше 170 подписей народных депутатов за отставку правительства.