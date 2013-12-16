В Харькове на Евромайдане устроили церемонию проводов Азарова на пенсию

В Харькове на Евромайдане устроили церемонию торжественных проводов премьер-министра Украины Николая Азарова на пенсию.

Как передает корреспондент УНИАН, на сатирической мини-перфоманс, который активисты Евромайдана устроили на пьедестале памятника Т.Шевченко на улице Сумской, собрались около 200 несогласных с политическим курсом Украины.

Одетые в одежду с пионерскими атрибутами активисты провозгласили несколько лозунгов, стилизованных под комсомольские, и символично подарили “видному общественному и политическому деятелю Николаю Пахлу, более известному украинцам как Азиров”, большой красный бант и совковую лопату, “чтобы ему было чем заниматься на пенсии.”

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Организаторы мероприятия заверили, что “праздничные подарки” в Киеве передадут Азарову.

Кроме того, активисты харьковского Евромайдана во время обсуждения общественно-политической ситуации в Украине в формате “Свободный микрофон” выразили опасения, что во время завтрашнего визита Президента Украины Виктора Януковича в Россию будут подписаны невыгодные для Украины соглашения, в том числе такие, которые усилят энергетическую зависимость страны. Также люди выразили убеждение, что власть продолжает фальсифицировать результаты состоявшихся вчера перевыборов в 5-ти “проблемных”.

“Это значит, что власть ничего не поняла, и что в 2015 году они не собираются проводить честные выборы”, - считает соорганизатор харьковского Евромайдана Владимир Чистилин.

Перед участниками собрания также выступил известный украинский писатель Сергей Жадан. Он подчеркнул, что в ближайшее время на требования протестующих должны быть принятые какие-то решения, и призывал Евромайдан держаться еще некоторое время.

По словам Жадана, на этой неделе на харьковском Евромайдане должны выступить музыкальная группа “Гайдамаки” и писатель Юрий Андрухович.