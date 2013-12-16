Бойко во главе украинской делегации отбыл в Москву

Об этом сообщает пресс-служба вице-премьер-министра.

“В рамках поездки запланированы встречи Юрия Бойка с первым вице-премьер-министром Российской Федерации Игорем Шуваловым и вице-премьер-министром Российской Федерации Дмитрием Рогозиным. Рабочая поездка вице-премьер-министра посвящена подготовке к проведению 6-го заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии, которое состоится под председательством Президента Украины Виктора Януковича и Президента Российской Федерации Владимира Путина 17 декабря 2013 г. в Москве”, - сказано в сообщении.

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Как недавно отметил в своем выступлении премьер-министр Украины Николай Азаров, во время 6-го заседания Межгосударственной комиссии Украина и Россия планируется подписать ряд документов, направленных на возобновления торгово-экономических отношений, важнейшие среди которых: Дорожная карта по урегулированию торговых ограничений в двусторонней торговле между Российской Федерацией и Украиной на 2013-2015 гг.; Соглашение между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о реализации и мерах государственной поддержки по возобновлению серийного производства самолетов семейства Ан-124 с двигателями Д-18Т и их модификациями; Меморандум между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о сотрудничестве по созданию космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса; Меморандум о намерениях по активизации сотрудничества в сфере судостроения между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Министерством промышленной политики Украины; Соглашение между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины в сфере ядерной и радиационной безопасности; Меморандум между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о совместных действиях по организацию строительства транспортного перехода через Керченский пролив; Протокол между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о поставках товаров по производственной кооперации в 2014 году.