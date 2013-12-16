Все участковые избирательные комиссии завершили подсчет голосов - ЦИК
Все без исключения 649 участковых избирательных комиссий в пяти одномандатных округах, где накануне произошли повторные выборы народных депутатов, завершили подсчет голосов
Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский, сообщает Отдел взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК.
"Центральная избирательная комиссия в настоящее время еще не имеет всех данных относительно содержания протоколов всех УИК, хотя подсчет голосов избирателей, как я уже сказал , завершен всеми участковыми избирательными комиссиями. Ситуация сейчас абсолютно штатная и если существенно и отличается от прошлых выборов, то только в лучшую сторону", - отметил председатель Комиссии.
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По его словам, все окружные комиссии уже приняли решение о необходимости уточнения отдельных протоколов участковых избирательных комиссий, в частности, в связи с неправильным отражением в протоколах сведений о количестве избирательных бюллетеней, не подлежащих учету.
"Так, на семь часов утра в округе № 94 соответствующие решения были приняты по протоколам о подсчете голосов избирателей 11 УИК, № 132 - 2, № 194 округе - 3, № 197 - 4, № 223 - 3. Данные по содержанию протоколов таких УИК, как правило, вводятся в систему «Выборы» только после их уточнения и повторной доставки в ОИК. Это предопределяет объективные задержки с вводом информации. В округе №197 окружная избирательная комиссия приняла решение о повторном подсчете голосов на избирательном участке №710 881 в связи с нарушением целостности пакетов с бюллетенями", - уточнил Охендовский.
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Продолжается процесс транспортировки протоколов участковых избирательных комиссий и другой избирательной документации в окружные комиссии , а также ввод данных по содержанию таких протоколов в систему «Выборы». Как известно, введение таких данных возможно на уровне окружной комиссии.
Как сообщал УНИАН, вчера в Украине происходили перевыборы в пяти "проблемных" округах: № 94 (Обухов, Киевская область), №132 (Первомайск, Николаевская область) , №194 (Черкассы), № 197 (Канев, Черкасская область) и № 223 (Киев).