Все участковые избирательные комиссии завершили подсчет голосов - ЦИК

Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский, сообщает Отдел взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК.

"Центральная избирательная комиссия в настоящее время еще не имеет всех данных относительно содержания протоколов всех УИК, хотя подсчет голосов избирателей, как я уже сказал , завершен всеми участковыми избирательными комиссиями. Ситуация сейчас абсолютно штатная и если существенно и отличается от прошлых выборов, то только в лучшую сторону", - отметил председатель Комиссии.

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По его словам, все окружные комиссии уже приняли решение о необходимости уточнения отдельных протоколов участковых избирательных комиссий, в частности, в связи с неправильным отражением в протоколах сведений о количестве избирательных бюллетеней, не подлежащих учету.

"Так, на семь часов утра в округе № 94 соответствующие решения были приняты по протоколам о подсчете голосов избирателей 11 УИК, № 132 - 2, № 194 округе - 3, № 197 - 4, № 223 - 3. Данные по содержанию протоколов таких УИК, как правило, вводятся в систему «Выборы» только после их уточнения и повторной доставки в ОИК. Это предопределяет объективные задержки с вводом информации. В округе №197 окружная избирательная комиссия приняла решение о повторном подсчете голосов на избирательном участке №710 881 в связи с нарушением целостности пакетов с бюллетенями", - уточнил Охендовский.

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Продолжается процесс транспортировки протоколов участковых избирательных комиссий и другой избирательной документации в окружные комиссии , а также ввод данных по содержанию таких протоколов в систему «Выборы». Как известно, введение таких данных возможно на уровне окружной комиссии.

Как сообщал УНИАН, вчера в Украине происходили перевыборы в пяти "проблемных" округах: № 94 (Обухов, Киевская область), №132 (Первомайск, Николаевская область) , №194 (Черкассы), № 197 (Канев, Черкасская область) и № 223 (Киев).