"Свобода": Возле здания ФПУ задержали милиционера-провокатора
05:52, 16 декабря 2013Политика
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Координаторы штаба национального сопротивления задержали нескольких человек, среди них милиционера возле Дома профсоюзов в Киеве.
Координаторы штаба национального сопротивления задержали нескольких человек Фото Свобода
Об этом в своем Twitter сообщает ВО "Свобода".
Отмечается, что он является сотрудником ГУ МВД в Киеве.
По словам очевидцев, у него попросили показать документы, на что он предоставил удостоверение, после чего был задержан ими.
Сейчас решается вопрос передачи милиционера сотрудникам правоохранительных органов.
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