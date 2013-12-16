"Свобода": Возле здания ФПУ задержали милиционера-провокатора

05:52, 16 декабря 2013
Политика
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Координаторы штаба национального сопротивления задержали нескольких человек, среди них милиционера возле Дома профсоюзов в Киеве.

Міліціонер провокатор Фото Свобода

Об этом в своем Twitter сообщает ВО "Свобода".

Отмечается, что он является сотрудником ГУ МВД в Киеве.

По словам очевидцев, у него попросили показать документы, на что он предоставил удостоверение, после чего был задержан ими.

Сейчас решается вопрос передачи милиционера сотрудникам правоохранительных органов.

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