Журналиста канала "Интер" избили после выступления на митинге ПР

Сообщение об инциденте появилось в 15 декабря в соцсети.

Согласно информации, в субботу он выступал на концерте в поддержку Партии регионов, после чего начал получать сообщения с угрозами.

"Сломали ему нос и в нецензурной форме,как Вы понимаете,отправляли к "своим донецким друзьям"...", - написала на своей странице в Facebook Снежана Егорова, подчеркнув, что обо этом ей рассказал сам Кот.

По ее информации, журналиста избили возле подъезда его дома.

"У Юрия Кота сломан нос, ушиблены ребра и спина. Сильно побиты ноги и корпус. Завтра судмедэкспертиза. Врачи и милиция брали автограф. Юрий Кот отказался от госпитализации, заставил транспортировать его домой-охранять жену и деток. И еще он просил не разжигать тут вражду и не сеять ненависть. Он против этого. Потерпевший и травмированный не Юрка, а тот, кто это сделал!", - пишет в соцсети пользователь Max Ardelyan.