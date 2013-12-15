Все документы для украино-российской Межгосударственной комиссии открыты для обсуждения - Азаров

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью телеканалу «Интер».

«Ни один из документов, который готовили на заседание Межгосударственной комиссии, не носит гриф государственной секретности. Они открыты в доступе, открыты для обсуждения»,- сказал Азаров.

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Премьер также подчеркнул важность предстоящей встречи.

«Речь идет об исключительной важности этого заседания, потому что за три с половиной года впервые появилась возможность решить те вопросы, которые являлись основным отрицательным фактором развития экономики Украины. Поэтому подливать спекуляции не надо… Я молю Бога, чтобы эта встреча закончилась так, как мы наметили», - пояснил глава правительства.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 17 декабря, в Москве состоится шестое заседание украино-российской Межгосударственной комиссии под председательством президентов двух стран. По итогам заседания ожидается подписание документов, которые должны будут снять практически все противоречия во взаимной торговле двух стран.