В Хмельницком состоялось полутысячное Народное вече
Сегодня на хмельницком Майдане состоялось Народное вече «День достоинства», которое собрало около полутысячи человек.
Как передает корреспондент УНИАН, в начале присутствующие священники разных религиозных конфессий провели молебен за Украину.
Во время вече представители оппозиционных политических партий сообщили о включении новых фамилий в «Черную книгу палачей и нарушителей прав человека в Украине», которую 7 декабря учредили участники хмельницкого Евромайдана.
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«В эту книгу включаем Андрея Клюева (секретарь Совета национальной безопасности Украины), Владимира Сивковича (заместитель секретаря СНБО), Александра Попова (председатель КГГА) и Валерия Коряка (начальник киевской милиции)», - заявил и.о. председателя областной парторганизации ВО ”Батькивщина” Валерий Лесков.
Кроме того, в Хмельницком многие митингующие вышли на улицу с наклейками «Требование №1 - отставка Януковича».
«Я хочу, чтобы в нашей Украине не было коррупции. А Янукович - это коррупция. Я хочу, чтобы будущее наших детей было спокойным, и мы за них не беспокоились. Чтобы не было крови и была свобода слова. А Янукович, это не свобода слова - это смерть, сталинщина и репрессии», - заявила учительница хмельницкой школы №22 Лилия Луковская.