Хмельницкие евромайданы создали «Черную книгу палачей и нарушителей прав человека в Украине»

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил исполняющий обязанности председателя Хмельницкой областной партийной организации ВО «Батькивщина» Валерий Лесков.

Он отметил, что в эту книгу войдут фамилии людей, не имеющих морального права жить на территории европейского государства Украин , поскольку являются сторонниками действующего режима».

«В книгу мы записали Президента Виктора Януковича, министра МВД Виталия Захарченко, председателя Хмельницкой ОГА Василий Ядуха и провластную депутатскую группу облсовета «Строим Хмельниччину вместе», которая на очередной сессии не проголосовала за отставку правительства Азарова», - пояснил Лесков.

Он отметил, что в книгу будут вносить фамилии судей и прокуроров, которые будут нарушать законы Украины.

Лесков добавил, что формирование этой книги является открытым и к ее написанию могут присоединиться все желающие хмельницкого Евромайдана.

В общем, в сегодняшнем Евромайдане в Хмельницком участвовало около полтысячи человек.