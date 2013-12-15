Депутаты польского Сейма установили свою палатку на Майдане Незалежности
17:58, 15 декабря 2013Политика
5503 0
Депутаты польского Сейма установили свою палатку на Майдане Незалежности в Киеве, где с 21 ноября проходит акция протеста сторонников евроинтеграции Украины
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге в Штабе национального сопротивления депутат Сейма Малгожата Госевска.
По теме: Американские сенаторы Маккейн и Мерфи выступили на Майдане
“Очень давно я не чувствовала себя таким свободным человеком, как у вас на Майдане. Нам хотелось продемонстрировать вам свою поддержку”, - сказала Госевска.
Она также сообщила, что в 18.00 возле польской палатки будут раздавать польские национальные блюда.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter