Депутаты польского Сейма установили свою палатку на Майдане Незалежности

17:58, 15 декабря 2013
Политика
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Депутаты польского Сейма установили свою палатку на Майдане Незалежности в Киеве, где с 21 ноября проходит акция протеста сторонников евроинтеграции Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге в Штабе национального сопротивления депутат Сейма Малгожата Госевска.

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“Очень давно я не чувствовала себя таким свободным человеком, как у вас на Майдане. Нам хотелось продемонстрировать вам свою поддержку”, - сказала Госевска.

Она также сообщила, что в 18.00 возле польской палатки будут раздавать польские национальные блюда.

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