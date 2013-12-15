Депутаты польского Сейма установили свою палатку на Майдане Незалежности

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге в Штабе национального сопротивления депутат Сейма Малгожата Госевска.

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“Очень давно я не чувствовала себя таким свободным человеком, как у вас на Майдане. Нам хотелось продемонстрировать вам свою поддержку”, - сказала Госевска.

Она также сообщила, что в 18.00 возле польской палатки будут раздавать польские национальные блюда.