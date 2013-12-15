В Донецке прошел митинг в поддержку киевского Евромайдана

Как передает корреспондент УНИАН, перед памятником собрались около 150 человек, жителей Донецка разных возрастов, которые пришли с флагами Украины и флажками Евросоюза. Участники акции принесли большой стенд с фотографиями, изображающими разгон мирных демонстрантов в Киеве «беркутовцами» 30 ноября, а также других фактов преступлений власти.

У подножия памятника был натянут плакат со словами Шевченко: «Борітеся – поборете! Вам Бог помогає!». Также митингующие держали по периметру большое полотнище Государственного флага Украины.

Читайте также: В Донецке собирают каски и респираторы для участников Евромайдана

Выступающие заявили о своей солидарности с киевским Евромайданом и подчеркнули, что «искренне поддерживают отставку Президента Украины Виктора Януковича, Кабинета министров вместе с его главой Николаем Азаровым», а также потребовали привлечь к уголовной ответственности «реальных лиц, виновных в избиении мирных митингующих 30 ноября», и «назначить досрочные президентские и парламентские выборы».

Периодически митингующие скандировали: «Пшонку – на тушенку! Пшонку – на кашу!», «Укрїна понад усе!’, «Схід і Захід разом!».

Участники акции потребовали от Януковича «не подписывать соглашение с Таможенным союзом, которое противоречит интересам страны и евроинтеграции».

Кроме того, участники митинга объявили, что переходят «в жесткую оппозицию против тех чиновников, которые отказываются выполнять Конституцию Украины и действующее законодательство на территории Донецкой области». «Мы заявляем о том, что будем контролировать обеспечение конституционных прав граждан Донетчины через общественные организации, которые вошли в Донецкий областной Комитет национального сопротивления, а также депутатов местных органов власти и помощников народных депутатов Украины от оппозиции», - сообщили выступающие.

Активисты донецкого Евромайдана предложили украсить ель, которая растет возле памятника Шевченко, желто-голубыми ленточками, символизирующими единство украинского народа. Кроме того, они объявили, что в Донецке продолжается сбор средств для участников киевского Евромайдана.

Митинг закончился общим исполнением Государственного гимна Украины.