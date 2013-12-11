В Донецке собирают каски и респираторы для участников Евромайдана

Как передает корреспондент УНИАН, такие призывы прозвучали сегодня вечером в Донецке возле памятника Тараса Шевченко на очередном митинге в поддержку киевского Евромайдана, куда пришло около 250 человек.

В режиме «свободного микрофона» выступали все желающие, которые пришли на акцию, выражая свою солидарность с теми, кто в Киеве на Евромайдане «сегодня отстаивает право жить в свободной стране, без коррупции, взяточничества, в стране, где все равны перед законом».

Кроме того, по словам общественницы Светланы Дадашовой, члена Координационной рабочей группы Донецкого Комитета национального сопротивления, с сегодняшнего дня активисты донецкого Евромайдана кроме сбора продуктов, денег и теплых вещей, начали сбор средств защиты для митингующих в Киеве.

«Те, кто сейчас на Майдане, после минувшей ночи просят средства защиты – каски, респираторы, чтобы можно было бы защищаться», - добавила Дадашова.