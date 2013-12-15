СБУ опровергает заявление о возможности участия ее сотрудников в преступных действиях

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении СБУ.

«Сегодня народным депутатом Украины Андреем Кожемякиным сделано заявление, в котором выражаются подозрения в адрес Службы безопасности Украины относительно возможности участия ее сотрудников в преступных действиях.

Обнародованные предположения, не имеющие под собой никаких оснований, являются оскорбительными для всего личного состава украинской спецслужбы. На протяжении 22-летней истории независимого Украинского государства, несмотря на разные этапы ее становления и развития, Служба безопасности Украины была и остается государственным органом, который безоговорочно стоял и стоит на страже основ национальной безопасности Украины: ее суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности, конституционного строя и государственной безопасности», - отмечается в документе.

В СБУ подчеркнули, что «ни разу украинская спецслужба не дала возможности использовать себя для достижении каких-либо политических целей, тем более противоправным путем». «Абсолютное большинство личного состава СБУ составляют сотрудники, личность и гражданская позиция которых формировались в независимой современной Украине. Определяющими подходами в их отношении к выполнению служебного долга является патриотизм и профессионализм. Поэтому попытки противопоставления Службы безопасности Украине украинскому народу унижают каждого офицера, каждого сотрудника, которые день и ночь честно и самоотверженно выполняют свой долг», - заявляют в СБУ.

При этом в документе отметили, что «тем более неприятно, когда такие заявления звучат из уст не только кадрового офицера Службы в прошлом, но и одного из ее бывших начальников».

«Не хочется верить, что тот, кто выходит перед людьми с подобными заявлениями, имея собственный спецслужбовский опыт, допускает возможность ее задействования в противоправных сценариях, направленных против жизни и безопасности людей», - добавили в СБУ.

В ведомстве считают, что «эти подозрения не способствуют ни соблюдению общественного порядка, ни достижению консолидации в обществе, в чем мы все сегодня больше всего нуждаемся».

СБУ просит граждан не воспринимать на веру «такие безответственные заявления политиков» и помнить, что соблюдение прав и свобод человека и гражданина является одним из основополагающих принципов деятельности Службы.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 декабря, Кожемякин заявил, что сотрудников Службы безопасности «побудят» к совершению терактов в многолюдных местах.

“На сегодняшний день существует угроза и серьезная опасность, которая может превратить мирные протестные акции украинского народа в кровавую трагедию. К нам поступают тревожные сигналы о том, что сотрудников Службы безопасности Украины «подтолкнут» к организации и выполнению действий, которые, мягко говоря, противоречат законодательству Украины, и могут повлечь за собой серьезные последствия”, - сказал Кожемякин.

По его словам, существует вероятность, что “тревожные сигналы о так называемых заминировниях Киевского метрополитена, аэропортов и других объектов могут превратиться в реальный террористический акт. Не хочется верить в то, что исполнителями таких действий могут быть специалисты спецслужб Украины, в данном случае конкретно Служба безопасности Украины”.

“Главными мишенями рассматриваются такие объекты, где больше всего скапливается людей, то есть метро, вокзалы, торговые центры, конечно, и наш Майдан”, - сказал Кожемякин.