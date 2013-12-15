В Херсоне активисты Евромайдана пытались вручить губернатору собачью будку

Как передает корреспондент УНИАН, на мероприятие пришли представители общественности, предприниматели, студенты, пенсионеры, небезразличные граждане, которых оскорбили Костяка во время выступления 6 декабря в Херсоне на митинге бюджетников.

Напомним, что тогда, выступая со сцены, председатель областной государственной администрации сказал: «Те, кто стоит сегодня (активисты Евромайдана –УНИАН), они в своей жизни даже собачьей будки не построили. И никогда не построят, так как не знают, что делать сегодня, и что делать завтра…».

Организаторами акции выступили ряд общественных организаций и оппозиционные политические силы.

«Почему представители власти, которые по своему статусу и возможностями могли бы консолидировать общество и максимально сосредоточить все возможные ресурсы для решения многих проблем в нашем регионе, наоборот, вносят разлад в общество Херсонщины», - отмечалось во врем акции.

«Можно ли измерять вклад в развитие региона каждого человека, каждого жителя области, общественного деятеля, государственного служащего, учителя, медика, другого работающей или неработающей человека «собачьими будками? Каждый делает свой вклад в соответствии со своими возможностями, убеждениями, стремлениями, должностными обязанностями», - говорилось в распространенном на акции пресс-релизе.

Всего на площади оказались 4 собачьих будки из дерева и картона. Вручить их Костяку митингующим не удалось, так как здание ОГА оказалось закрытым по причине выходного дня.

На мероприятии присутствовал начальник управления информационной и внутренней политики Херсонской облгосадминистрации Олег Устиненко. По окончанию акции одну из будок, для передачи губернатору, вручили именно ему.

Всего в акции приняли участие до 100 человек.

После митинга был проведен традиционный пеший поход по центральным улицам города в поддержку столичного Евромайдана.

Кроме того, сегодня на херсонском Евромайдане состоялось еще одно примечательное событие. Во время митинга на площади остановился небольшой свадебный кортеж и молодожены поддержали европейское будущее Украины, и даже, сфотографировались на фоне Евромайдана.