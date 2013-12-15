В Херсоне активисты Евромайдана пытались вручить губернатору собачью будку
14 декабря, в Херсоне активисты Евромайдана пытались вручить председателю областной государственной администраци Николаю Костяку собачью будку.
Как передает корреспондент УНИАН, на мероприятие пришли представители общественности, предприниматели, студенты, пенсионеры, небезразличные граждане, которых оскорбили Костяка во время выступления 6 декабря в Херсоне на митинге бюджетников.
Напомним, что тогда, выступая со сцены, председатель областной государственной администрации сказал: «Те, кто стоит сегодня (активисты Евромайдана –УНИАН), они в своей жизни даже собачьей будки не построили. И никогда не построят, так как не знают, что делать сегодня, и что делать завтра…».
Организаторами акции выступили ряд общественных организаций и оппозиционные политические силы.
«Почему представители власти, которые по своему статусу и возможностями могли бы консолидировать общество и максимально сосредоточить все возможные ресурсы для решения многих проблем в нашем регионе, наоборот, вносят разлад в общество Херсонщины», - отмечалось во врем акции.
«Можно ли измерять вклад в развитие региона каждого человека, каждого жителя области, общественного деятеля, государственного служащего, учителя, медика, другого работающей или неработающей человека «собачьими будками? Каждый делает свой вклад в соответствии со своими возможностями, убеждениями, стремлениями, должностными обязанностями», - говорилось в распространенном на акции пресс-релизе.
Всего на площади оказались 4 собачьих будки из дерева и картона. Вручить их Костяку митингующим не удалось, так как здание ОГА оказалось закрытым по причине выходного дня.
На мероприятии присутствовал начальник управления информационной и внутренней политики Херсонской облгосадминистрации Олег Устиненко. По окончанию акции одну из будок, для передачи губернатору, вручили именно ему.
Всего в акции приняли участие до 100 человек.
После митинга был проведен традиционный пеший поход по центральным улицам города в поддержку столичного Евромайдана.
Кроме того, сегодня на херсонском Евромайдане состоялось еще одно примечательное событие. Во время митинга на площади остановился небольшой свадебный кортеж и молодожены поддержали европейское будущее Украины, и даже, сфотографировались на фоне Евромайдана.