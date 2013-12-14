С сегодняшнего дня в здание КГГА пускают только по документам

В субботу свободный доступ к КГГА прекратили. Чтобы погреться в здании, теперь нужно предъявить на входе удостоверение, пишет "Комсомольская правда".

"Нам важно не то, откуда приехал человек, а то, есть ли у него жилье, - объяснил охранник Игорь на входе в КГГА. - К нам приходило много людей без определенного места жительства, бывали случаи краж. Поэтому мы просим на входе показать паспорт".

Еще одна причина такого контроля - предотвращение провокаций. Если человек не боится показать свои документы, значит не провокатор, объяснил охранник.

Митингующего без документов внутрь не пустят, даже если он прилично выглядит.

Впрочем, этот факт демонстрантов не напугал. Перед зданием мэрии стоит очередь. В ней около 150 человек.