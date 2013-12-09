Пищу митингующих на Евромайдане регулярно проверяет СЭС - депутат

Народный депутат от «Батькивщины» Степан Кубив отмечает, что санэпидстанция регулярно проверяет еду, которой кормят участников митинга на Майдане.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге комендантов Майдана в Штабе национального сопротивления.

Кубив отметил, что, в частности, вчера в Доме профсоюзов было приготовлено, в частности, 110 тыс. порций вторых блюд.

Депутат отметил, что проводятся консультации с врачами, которые рекомендуют рацион.

“Ежедневно мы приглашаем врачей санэпидстанции города Киева, ежедневно наши врачи в консультационном режиме с санэпидстанцией выполняют все необходимые условия сертификации и проведения качества оценки еды”, - сказал Кубив.

Он также отметил, что было организовано мощное волонтерское движение. В частности, вчера еду митингующим помогали разносить 300 человек.

“На сегодняшний день профессиональных людей с навыками полевой работы, полевой кухни более 4 тысяч”, - сказал он.