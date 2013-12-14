ГПУ предлагает ввести идентификационные знаки на формах спецназовцев

Генеральная прокуратура Украины будет инициировать разработку и введение идентификационных знаков на форменной одежде сотрудников спецподразделений МВД для быстрого установления их личностей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сказал генпрокурор Виктор Пшонка, комментируя результаты предварительного расследования причин и обстоятельств разгона Евромайдана 30 ноября.

“Вы можете задать вопрос: а конкретно будут отвечать рядовые бойцы “Беркута” или не будут? Это очень сложный вопрос - они были с закрытыми лицами, в масках и тому подобное. Мы изучили инструкцию и положение деятельности “Беркута”, и будем ставить в правовом порядке вопрос - нет конкретной пометки для каждого бойца “Беркута”. Чтобы на его служебной одежде или на каске был номер, отвечающий его реальной фамилии. Это не выписано... На новом плане этот вопрос будем ставить. Это реально, на наш взгляд. Мы из этого будем делать выводы и будем требовать, чтобы все спецподразделения отвечали в номерном плане фамилиям бойцов, которые задействованы в спецоперациях”, - сказал Пшонка.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября около 4-х часов утра «Беркут» жестоко разогнал Евромайдан в Киеве. По словам очевидцев, тысячи бойцов спецподразделения «Беркут» штурмовали несколько сотен студентов, которые проводили мирную акцию в поддержку евроинтеграции Украины. На видеозаписях, обнародованных в интернете, видно, как "беркутовцы" оттесняют людей от монумента Независимости, при этом избивая их дубинками. Кого-то продолжали бить даже после того, как он упал. На кадрах также видны люди с окровавленными лицами.

Во время разгона получили телесные повреждения 79 человек, среди них 6 студентов, 4 журналиста, 2 иностранца и 7 правоохранителей.

Сегодня, 14 декабря, Пшонка заявил, что в ночь на 30 ноября в зачистке Майдана принимали участие 290 бойцов спецподразделения “Беркута” из Киева, Луганщины, Черниговщины и Крыма.