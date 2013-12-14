Госдеп США требует от властей Украины позволить митинги на выходных
США требуют от правительства Украины позволить мирные протесты на предстоящих выходных, заявила журналистам представитель госдепартамента Мари Харф.
"Абсолютно необходимо, чтобы протестам на выходных дали пройти мирно", — сказала Харф.
По ее словам, США разочарованы, что правительство и оппозиция Украины не смогли договориться, сообщает РИА Новости.
"Мы разочарованы тем, что начатые консультации между правительством и оппозицией были, вероятно, непродуктивными", — сказала Харф.
"Мы продолжаем призывать украинское правительство услышать голос своего народа, большинство которого, очевидно, хочет мира, справедливости и европейского будущего. Это включает суд над теми, кто ответствен за насилие 30 ноября", — заключила представитель госдепартамента.
Напомним, утром 30 ноября "Беркут" разогнал Евромайдан в центре Киева, на следующий день — 1 декабря — в украинской столице состоялся многотысячный митинг, закончившийся захватом здания киевской мэрии и массовыми столкновениями протестующих с милицией, в частности, возле администрации президента.