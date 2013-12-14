Госдеп США требует от властей Украины позволить митинги на выходных

"Абсолютно необходимо, чтобы протестам на выходных дали пройти мирно", — сказала Харф.

По ее словам, США разочарованы, что правительство и оппозиция Украины не смогли договориться, сообщает РИА Новости.

"Мы разочарованы тем, что начатые консультации между правительством и оппозицией были, вероятно, непродуктивными", — сказала Харф.

"Мы продолжаем призывать украинское правительство услышать голос своего народа, большинство которого, очевидно, хочет мира, справедливости и европейского будущего. Это включает суд над теми, кто ответствен за насилие 30 ноября", — заключила представитель госдепартамента.

Напомним, утром 30 ноября "Беркут" разогнал Евромайдан в центре Киева, на следующий день — 1 декабря — в украинской столице состоялся многотысячный митинг, закончившийся захватом здания киевской мэрии и массовыми столкновениями протестующих с милицией, в частности, возле администрации президента.