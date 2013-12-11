Из-под КГГА уехал один из автобусов "Беркута"
Люди провожали спецназовцев пожеланиями добраться до России.
Один из трех автобусов "Беркута", заблокировавших вход в мэрию, покидает территорию перед КГГА.
Автобус с “беркутовцами” покидает площадь перед мэрией под скандирования митингующих «Молодцы!» и «В Россию!».
Как передает корреспондент УНИАН, два других автобуса с спецназовцами продолжают стоять.
Как сообщал УНИАН, сегодня около 9 часов бойцы спецподразделения "Беркут" прибыли под здание КГГА на трех автобусах.
Митингующие начали поливать "беркутовцев" водой брандспойтов со второго этажа здания КГГА.
Пока спецназовцы отступили , митингующие заблокировали «беркутовцев» в автобусах.
Также к зданию КГГА пытались проехать еще два автобуса с «Беркутом». Однако люди заблокировали им движение, и они вынуждены были развернуться и поехать оттуда.