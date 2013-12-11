Янукович должен как можно скорее подписать Соглашение с ЕС - Эштон

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на пресс-конференции в Киеве.

В частности, Эштон отметила, что Янукович ее заверил, что намерен подписать Соглашение об ассоциации. «Президент заверил меня, что он намерен подписать Соглашение об ассоциации», - сказала Эштон.

Она считает, что это соглашение необходимо подписать как можно быстрее.

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По ее словам, Президент Украины также заверил ее, что хочет видеть более глубокими отношения между Украиной и Европейским Союзом.

«Я считаю, что Президент должен подписать Соглашение об ассоциации как можно быстрее, потому что это в интересах Украины», - добавила Эштон.

Она также отметила, что ЕС хочет видеть конкретные действия Президента Украины, которые будут подтверждать то, что он заявляет.

Однако в первую очередь, как подчеркнула Эштон, Янукович должен освободить арестованных участников Майдана и начать диалог с представителями гражданского общества и лидерами оппозиции.

«Прежде всего он (Янукович - УНИАН) должен освободить людей, которые были арестованы. Во-вторых, Янукович должен начать диалог с представителями гражданского общества... а также лидерами оппозиции», - сказала Эштон.

При этом она отметила, что в ходе этого диалога Янукович должен четко изложить свою позицию о подготовке к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.

Эштон также осудила разгон демонстрантов сегодня ночью в Киеве.

«Я думаю, что люди этой прекрасной страны заслуживают лучшего будущего», - добавила Эштон.

Отвечая на вопрос журналистов, заинтересован ли Янукович в привлечении ЕС как посредника в урегулировании политической ситуации в стране, Эштон ответила: «Я думаю, что он заинтересован в том, что мы можем предложить».

По ее словам, ЕС не будет вмешиваться в то, как идет диалог, но готова предоставить свою помощь.

Она также приветствовала инициативу Парламентской Ассамблеи Совета Европы о создании группы экспертов для помощи в разрешении политического кризиса в Украине.