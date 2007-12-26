Тимошенко забрала назад резиденцию, ”укомплектованную” Януковичем

Кабинет министров Украины отменил постановление относительно передачи на баланс НАК «Недра Украины» резиденции "Межигір’я", в которой сейчас проживает экс-глава правительства Виктор ЯНУКОВИЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Она напомнила, что в начале деятельности нового правительства было дано поручение проанализировать каждое постановление бывшего правительства на предмет их незаконности.

«И мы уже 140 гектаров земли, отменив постановление, вернули государству. Это "Межигір’я», - сказала Ю.Тимошенко. При этом она выразила уверенность, что на каждом заседании Кабмина будет рассматриваться несколько вопросов относительно отмены незаконных постановлений, сколько правительство в состоянии будет проанализировать.

«После того, как мы месяц поработаем над ревизией, от правительства В.Януковича не останется ни одного лоббистского постановления. Все будет отменено, а затем еще и в судах доказана их незаконность», - сказала Ю.Тимошенко.

Она также заверила, что в случае обращения команды В.Януковича в суд относительно отмены постановлений его Кабмина нынешнее правительство будет обращаться в прокуратуру с просьбой возбудить уголовные дела против коррупционеров. «Потому, я думаю, что, возможно, в суды обращаться будет и некому», - сказала Ю.Тимошенко.