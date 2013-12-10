Минюст открыл «горячую линию» для жалоб студентов на политическое давление руководства вузов

Министерство юстиции Украины открыло «горячую телефонную линию», на которую могут обращаться студенты в случаях осуществления на них давления со стороны руководства учебных заведений из-за участия в акциях протеста

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции, телефон «горячей линии» +38(044)486-71-56.

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