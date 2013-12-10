Янукович: Россия согласна обсуждать вопрос снижения цены на газ

Об этом он заявил во время встречи с экс-президентами Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой и Виктором Ющенко, посвященной обсуждению важнейших вопросов, стоящих перед страной.

"Когда мы сегодня ведем разговор об экономике, в ближайшем будущем, мы не можем этот вопрос рассматривать, например, без восстановления нормальных торговых отношений с Россией", - сказал Президент и добавил, что "сегодня мы работаем над тем, чтобы сейчас проблемные вопросы, которые возникли в последние годы, - найти по ним также решение".

"Прежде всего, газовый вопрос. Ну, не может Украина платить такую цену за газ, какой она установлена сегодня, - она превышает среднеевропейскую цену более чем на 200 долларов", - отметил Президент.

Таким образом, отметил он, за 3,5 года мы "получили больше 20 млрд долларов убытков".

"Это вопрос, в первую очередь, нужно урегулировать. Хотя сегодня уже Россия согласна эту тему обсуждать. Потому что там также есть проблемы, потери украинского рынка, потери экономики", - отметил Янукович.

По словам Президента, нельзя противопоставлять отношения Украины с ЕС и с Россией.

"Нам нужно искать, как объединять. Я считаю, Европа будет спокойно спать, как говорят, в тепле, если у Украины будут нормальные отношения с Россией. Если не будет таких конфликтов, которые иногда были, когда закрывали газ. Это недопустимо", - отметил Президент и добавил, что Украина должна защищать собственные интересы.