Тягнибок призвал заменить людей на блокпостах и приходить на Майдан

Как передает корреспондент УНИАН, во время выступления на Майдане Независимости, Тягнибок отметил необходимость удержать блокпосты и отметил, что стратегическими есть блокпосты на улицах Лютеранской, Шелковичной и у Дома офицеров.

Также лидер «Свободы» добавил, что завтра утром снова начнут блокаду на улице Грушевского. Он попросил собравшихся на Майдане мужчин сделать ротацию на блокпостах, в частности на улице Институтской.

«Свяжитесь с нашими людьми, соседями, друзьями, которые находятся за пределами Киева, которые имеют возможность приехать сюда. Попросите их, чтобы они одевались теплее... Нам надо удержать наш Майдан», - сказал Тягнибок и призвал укреплять блокпосты.

Кроме того, он сообщил, что планируется, чтобы местные штабы в районах завтра начали пикетирование обладминистраций, представительств органов внутренних дел и прокуратуры.