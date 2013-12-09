На трех ключевых станциях метро уже третий час ищут взрывчатку

Как сообщили УНИАН в столичном Главке милиции, на станциях еще работают взрывотехники.

Никаких других объяснений в милиции получить не удалось, в частности, почему так долго закрыты станции, хотя раньше в подобных случаях на проверку хватало 20-30 минут.

В столичном главке милиции проинформировали, что сегодня после 11 часов поступил анонимный звонок о минировании центральных станций метрополитена - «Театральной», «Крещатик» и «Майдан Незалежности».

Со станций была проведена эвакуация пассажиров.

Как передает корреспондент УНИАН, движение поездов метрополитена при этом не нарушено. В то же время поезда следуют мимо трех закрытых станций без остановки. Как удалось увидеть корреспонденту УНИАН, станция метро "Майдан Незалежности" абсолютно безлюдна. На станции горит дежурный свет и работает только дежурный по станции. Отрядов саперов на станции нет.

В то же время в оппозиции не исключили, что блокирование центральных станций метрополитена могло быть сделано для того, чтобы обеспечить "беркутовцам" возможность беспрепятственно попасть в эпицентр митинга на Майдане Незалежности.

Как сообщал УНИАН, в центр Киева стягиваются силы правоохранителей. Они окружили Майдан Незалежности со всех сторон.