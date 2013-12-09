На трех ключевых станциях метро уже третий час ищут взрывчатку

15:02, 09 декабря 2013
Политика
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На станциях метро “Театральная”, “Крещатик” и “Майдан Незалежности” Киевского метрополитена уже почти три часа ищут взрывчатку, которая якобы заложена на станциях, как сообщал аноним по телефону.

На трех станциях метро уже третий час ищут взрывчатку

Как сообщили УНИАН в столичном Главке милиции, на станциях еще работают взрывотехники.

Никаких других объяснений в милиции получить не удалось, в частности, почему так долго закрыты станции, хотя раньше в подобных случаях на проверку хватало 20-30 минут.

В столичном главке милиции проинформировали, что сегодня после 11 часов поступил анонимный звонок о минировании центральных станций метрополитена - «Театральной», «Крещатик» и «Майдан Незалежности».

Со станций была проведена эвакуация пассажиров.

Как передает корреспондент УНИАН, движение поездов метрополитена при этом не нарушено. В то же время поезда следуют мимо трех закрытых станций без остановки. Как удалось увидеть корреспонденту УНИАН, станция метро "Майдан Незалежности" абсолютно безлюдна. На станции горит дежурный свет и работает только дежурный по станции. Отрядов саперов на станции нет.

В то же время в оппозиции не исключили, что блокирование центральных станций метрополитена могло быть сделано для того, чтобы обеспечить "беркутовцам" возможность беспрепятственно попасть в эпицентр митинга на Майдане Незалежности.

Как сообщал УНИАН, в центр Киева стягиваются силы правоохранителей. Они окружили Майдан Незалежности со всех сторон.

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