Статуи Свободы и Христа-Искупителя стали сине-желтыми (фото)

"Пока украинская власть бьется в истерике, обзывая собственный народ, весь мир поддерживает украинцев!", - сообщает в твиттере пресс-служба "Батькивщины".

Таким образом власти США и Бразилии отреагировали на предложение общественности, обнародованное в соцсети Фейсбук.

Статую Свободы - одну из самых знаменитых скульптур в мире подсвечивали сине-желтыми цветами на протяжении одного часа (с 4 до 5 утра по местному времени).

38-метровую статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро также подсвечивали с 2 до 3 ночи (по местному времени).