Статуи Свободы и Христа-Искупителя стали сине-желтыми (фото)
02:17, 09 декабря 2013Политика
7476 0
В знак солидарности с митингующими в Украине США и Бразилия цветами украинского флага подсветили свои главные символы -- статую Свободы и статую Христа-Искупителя.
Статуя Христа Рио-де Жанейро
"Пока украинская власть бьется в истерике, обзывая собственный народ, весь мир поддерживает украинцев!", - сообщает в твиттере пресс-служба "Батькивщины".
Статуя Свободы
Таким образом власти США и Бразилии отреагировали на предложение общественности, обнародованное в соцсети Фейсбук.
Статую Свободы - одну из самых знаменитых скульптур в мире подсвечивали сине-желтыми цветами на протяжении одного часа (с 4 до 5 утра по местному времени).
38-метровую статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро также подсвечивали с 2 до 3 ночи (по местному времени).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter