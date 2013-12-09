Статуи Свободы и Христа-Искупителя стали сине-желтыми (фото)

02:17, 09 декабря 2013
Политика
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В знак солидарности с митингующими в Украине США и Бразилия цветами украинского флага подсветили свои главные символы -- статую Свободы и статую Христа-Искупителя.

Статуя Христа Ріо-де Жанейро

"Пока украинская власть бьется в истерике, обзывая собственный народ, весь мир поддерживает украинцев!", - сообщает в твиттере пресс-служба "Батькивщины".

Статуя Свободи

Таким образом власти США и Бразилии отреагировали на предложение общественности, обнародованное в соцсети Фейсбук. 

Статую Свободы - одну из самых знаменитых скульптур в мире подсвечивали сине-желтыми цветами на протяжении одного часа (с 4 до 5 утра по местному времени).

38-метровую статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро также подсвечивали с 2 до 3 ночи (по местному времени).

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