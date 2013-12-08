В милиции опровергают информацию о разгроме магазина на Крещатике

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, вечером по спецлинии ”102” поступила информация о попытке неизвестных ворваться в помещение магазина ”Оптика”, который расположен на ул.Крещатик, 48.

”Оперативная группа, которая выехала по вызову, предварительно выяснила, что группа людей демонтировала и снесла несколько фанерных щитов и пенопласт, которые были расположены вблизи торгового заведения, не проникая в него”, - сообщили в милиции , отметив, что факт о данном инциденте задокументирован.