У Азарова говорят, что продолжают работу по подготовке подписания Ассоциации с ЕС
23:22, 08 декабря 2013Политика
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Продолжение переговоров по подготовке к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом остается одним из главных вопросов правительства на сегодняшний день.
Об этом в комментарии УНИАН заявил пресс-секретарь премьер-министра Украины Николая Азарова Виталий Лукьяненко.
«Продолжение переговоров с Евросоюзом о подписании соглашения остается одним из первых в повестке для правительства», - отметил Лукьяненко.
Как сообщал УНИАН, в Киеве и других регионах Украины с 21 ноября проходят массовые акции сторонников евроинтеграции, возмущенных решением Кабмина приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.
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