У Азарова говорят, что продолжают работу по подготовке подписания Ассоциации с ЕС

Об этом в комментарии УНИАН заявил пресс-секретарь премьер-министра Украины Николая Азарова Виталий Лукьяненко.

«Продолжение переговоров с Евросоюзом о подписании соглашения остается одним из первых в повестке для правительства», - отметил Лукьяненко.

Как сообщал УНИАН, в Киеве и других регионах Украины с 21 ноября проходят массовые акции сторонников евроинтеграции, возмущенных решением Кабмина приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.