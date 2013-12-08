Девушки под Кабмином провели акцию "Не бей, люби и защищай"

Как передает корреспондент УНИАН, девушки также принесли правоохранителям цветы и скандируют: “Не бий, кохай та захищай”. В руках они держат картонные сердечки.

Сначала девушки пообщались с милиционерами, стоящими возле центрального входа в здание Кабмина, затем поднялись на холмы со стороны Мариинского парка и продолжили свою акцию возле солдат Внутренних войск, которые продолжают стоять в шеренгах на углу улиц Грушевского и Садовая, слушая свой концерт.

Сейчас девушки продолжают скандировать, пытаясь перекричать исполнителей, выступающих перед милиционерами.