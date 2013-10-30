В Житомире горела кондитерская фабрика

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГСЧС Украины в Житомирской области, сообщение о пожаре в одном из цехов на территории житомирской кондитерской фабрики «ЖЛ» поступило работникам управления ГСЧС в области 29 октября в 20:23.

Из полученной информации стало известно, что помещение цеха оборудовано установкой автоматической пожарной сигнализации, которая среагировала на возгорание.

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Для ликвидации пожара на место происшествия прибыли 4 отделения спасателей из двух пожарных частей города. Возгорание удалось быстро локализовать и в 21:02 полностью ликвидировать. Пожарные предотвратили распространение огня на крышу цеха и смежные здания предприятия.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за нарушения технологии сушки арахиса.

Окончательная причина возникновения возгорания устанавливается.

Справка УНИАН. Общество с дополнительной ответственностью кондитерская фабрика «ЖЛ» входит в пятерку лидеров кондитерского рынка Украины. Фабрика была основана в 1944 году. На сегодняшний день на фабрике функционирует 28 производственных линий. Потенциальная мощность предприятия составляет более 80 тыс. тонн продукции в год. Компания производит продукцию под тремя торговыми марками: «Житомирські ласощі», Doma и Optimix. Ассортимент продукции насчитывает более 250 наименований. Продукция компании экспортируется более чем в 20 стран.