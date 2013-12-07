В Риме собрался Евромайдан (фото)

В Риме состоялась акция в поддержку Евромайдана.

Как сообщает сайт Украинской Греко-католической церкви, на площади Республика собралось больше полутысячи украинцев. На Евромайдан наши соотечественники прибыли как из столицы, так и из других городов Италии.

Главное требование украинцев: отставка действующего правительства и Президента и провозглашение досрочных выборов.

В сообщении отмечается, что четверг - это единственный выходной день украинских заработчан в Италии. Его они проводят на Евромайдане.

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Начали акцию с молитвы, которую отслужили греко-католические священники.

Поддержать украинцев в их евростремлениях и выразить недоверие правительству и Президенту Виктору Януковичу пришли также грузины и россияне.

Следует отметить, что уже несколько дней в Италии продолжается сбор средств на потребности митингующих в Киеве. Первую тысячу евро украинцы в Риме собрали и передали на этой неделе. Инициатива сразу распространилась по всей стране и за ее пределами. Сегодня собрали несколько тысяч евро, однако точно не известно сколько, потому что средства постоянно поступают.