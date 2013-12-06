Азаров обвинил СМИ в "искажении действительности" протестов в Украине

В информационном пространстве создался абсолютно непропорциональный перекос в освещении последних событий в Украине. Об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил на своей странице Facebook.

«Везде доминирует только одна точка зрения, и это является искажением действительности, далеко от демократии. И, разумеется, не имеет никакого отношения к реальным европейским ценностям, где признается Конституция, Законы и выполнение их является основой и развития благосостояния общества», - отметил Азаров.

Он добавил, что это «странные европейские ценности у тех, кто блокирует здание правительства, выламывают двери, разбивают окна, цепями разбивают головы правоохранителей».

«Мы объективно разберемся со всеми, кто нарушает Закон. И с теми, кто при власти, и с теми, кто сейчас оппонирует власти», - добавил премьер.

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Напомним, 30 ноября ночью бойцы «Беркута» жестоко разогнали Евромайдан в Киеве. По словам очевидцев, около 4 часов утра тысячи бойцов спецподразделения «Беркут» штурмовали несколько сотен студентов, которые проводили мирную акцию в поддержку евроинтеграции Украины. На видеозаписях, обнародованных в Интернете, видно, как бойцы "Беркута" оттесняют людей от монумента Независимости, при этом избивая их палками. Кого-то продолжали бить даже после того, как он упал. На кадрах также видны люди с окровавленными лицами. 35 участников акции были задержаны, 35 избитых участников акции обратились к врачам за помощью.

Это вызвало возмущение граждан и собрало многотысячные массовые акции протеста в Киеве и других городах государства. Однако 1 декабря провокаторы устроили столкновения под Администрацией Президента Украины, в результате которых пострадали сотни участников акции протеста и правоохранителей. При этом во время последних акций протеста от рук спецназначенцев пострадали более 50 украинских и зарубежных журналистов.

Акции протеста продолжаются.