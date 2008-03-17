Янукович о цене на газ, приватизации, популизме и точке зрения Ющенко

Партия регионов настаивает на проведении парламентских слушаний по энергетической безопасности и создании парламентской комиссии для контроля над этим процессом.

На этом акцентировал лидер партии Виктор ЯНУКОВИЧ в интервью телеканалу "Интер" в воскресенье вечером.

"Прежде всего, должны быть парламентские слушания по энергетической безопасности, и дальше должна быть создана парламентская комиссия, которая будет контролировать этот процесс", - заявил он.

"Не может вся страна зависеть от какой-то непонятной игры. Почему у премьера и Президента разные взгляды, разные позиции, и они негативно влияют на результат?", - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он напомнил, что результатом этих разных позиций является рост цены на газ уже в текущем году.

"А на следующий год нас ожидает европейская цена. Хотя в прошлом году мы договорились, что не меньше, чем 3-4 года будет адаптационный период для Украины. Мы предусматривали, что постепенно будем увеличивать цену, а за это время внедрять энергосберегающие технологии", - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Лидер Партии регионов предлагает также рассмотреть в парламенте план приватизации.

Он отметил, что правительство намеревается продать предприятия, которые являются "национальным богатством", ради социального популизма.

"Мы хорошо понимаем, что такая политика направлена на президентские выборы, на получение временного результата, не на эффективность, а на эффектность, а это - разные вещи", - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, в этом вопросе точка зрения в Партии регионов и Президента совпала . "Это не только точка зрения ЮЩЕНКО и ЯНУКОВИЧА, это точка зрения профессионалов, экспертов, как украинских, так и международных", - прибавил лидер Партии регионов.