Отказаться от соглашения об Ассоциации Кабмин решил единогласно

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Департамента информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

В документе уточняется, что соответствующее распоряжение поддержали все 16 членов Кабмина, присутствовавшие на заседании 21 ноября.

В заявлении уточняется, что на сегодняшний день в должностной состав Кабинета министров входят премьер-министр Украины, первый вице-премьер-министр, три вице-премьер-министра, 18 министров Украины и министр Кабинета министров Украины, должность которого является вакантной.

Законом Украины «О Кабинете Министров Украины» определено, что Кабинет министров является коллегиальным органом, который принимает решение после обсуждения вопросов на его заседаниях.

Согласно статье 46 указанного Закона, заседание правительства считается полномочным, если на нем присутствуют более половины должностного состава Кабинета министров.

В заседании правительства 21 ноября 2013 г. приняли участие 16 членов правительства (67% от должностного состава), из них: премьер-министр Украины, первый вице-премьер-министр Украины, три вице-премьер-министра Украины и 11 министров Украины, что подтверждается, в частности, фотоматериалами, размещенными на Правительственном портале.

Остальные 7 министров находились в командировках, в связи с чем в заседании с правом совещательного голоса принимали участие их заместители.

Согласно Регламенту Кабинета министров, решения Кабмина принимаются путем голосования большинством голосов должностного состава Кабинета министров.

Указанное распоряжение Кабинета министров по результатам обсуждения участниками заседания правительства было принято единогласно.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 21 ноября принял решение прекратить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским содружеством по атомной энергии и их государствами-членами.

Соглашение предварительно планировалось подписать на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.

С 21 ноября в Украине начались акции протеста против решения правительства прекратить подготовку к подписанию Соглашения с ЕС.