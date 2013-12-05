Завтра оппозиция приступает к формированию «независимой власти в Киеве» - Тягнибок

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок, озвучивая действия и планы оппозиции во время выступления перед митингующими на Майдане Независимости.

«Мы начинаем с завтрашнего дня формирование независимой власти в Киев , киевского местного самоуправления», - отметил он.

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Также Тягнибок подчеркнул, что проводится большая международная деятельность.

«Мы апеллируем к международному сообществу , чтобы они поддержали нас, чтобы они осудили кровопролитие в Украине, и чтобы они ввели персональные санкции против тех, кто нарушает права Украинской нации и права человека в нашем государстве», - сказал политик.

По его мнению, нужно заблокировать «счета в банках за рубежом, имения , недвижимость», принадлежащие властям.

Также лидер «Свободы» отметил, что проводится пикетирование судов, Генпрокуратуры и помещений судей и сотрудников «Беркута».

В свою очередь лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк отметил, что в плане действий оппозиции пока 5 блоков. В частности, основные задачи : освобождение политических заключенных; уголовное преследование тех, кто отдавал приказы бить митингующих; отставка правительства; досрочные президентские и парламентские выборы ; подписание Соглашения об ассоциации с ЕС.

Кроме того, Яценюк напомнил о «незаконно осужденных» активистах и сообщил , что в понедельник состоится пикетирование Апелляционного суда.

Также Яценюк предложил митингующим «инициировать акции под Межигорьем» .