Служба безопасности Украины обеспокоилась ситуацией в Крыму

Службу безопасности Украины беспокоит ситуация в Крыму.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель СБУ Игорь ДРИЖЧАНЫЙ в интервью газете «Факты и комментарии» от 23 июня 2006 г.

«Ситуация в Крыму беспокоит нас, потому что там, как нам кажется, отрабатывается некая модель дестабилизации ситуации в общегосударственном масштабе», – сказал И.ДРИЖЧАНЫЙ.

По его словам, чтобы не допустить этого, СБУ концентрирует свое внимание на происходящем на полуострове.

«Стараемся, как Вы правильно сказали, работать, в том числе на упреждение. Вы знаете о тех мерах, которые были приняты в связи с событиями в Феодосии. Я имею в виду наше реагирование на действия граждан иных государств на территории Крыма. Это достаточно жесткие, но адекватные меры реагирования на их противоправные действия», – сказал И.ДРИЖЧАНЫЙ.