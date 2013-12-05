Возле ВР продолжается акция в поддержку Януковича

Как передает корреспондент УНИАН, в акции принимают участие около 300 человек. Они стоят возле сцены, установленной рядом с парламентом, и слушают песни.

Участники акции держат флаги Украины.

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В то же время возле Кабинета министров Украины продолжается акция против политики власти, участники которой, в частности, требуют привлечь к ответственности министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко.