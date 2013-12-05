Возле ВР продолжается акция в поддержку Януковича
09:54, 05 декабря 2013Политика
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Возле здания Верховной Рады продолжается акция в поддержку Президента Украины Виктора Януковича.
Участники митинга стоят возле сцены и слушают песни
Как передает корреспондент УНИАН, в акции принимают участие около 300 человек. Они стоят возле сцены, установленной рядом с парламентом, и слушают песни.
Участники акции держат флаги Украины.
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В то же время возле Кабинета министров Украины продолжается акция против политики власти, участники которой, в частности, требуют привлечь к ответственности министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко.
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