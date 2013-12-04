Азаров предупредил западные регионы, что их протесты могут навредить пенсионерам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая заседание правительства.

«Катастрофического развития событий в стране мы не допустим… Именно сейчас блокирование правительственных органов равнозначно блокированию выплаты пенсий, 13 млн пенсий… Задание всех органов власти – не допустить задержку социальной поддержки граждан. Необходимо подойти к каждому пенсионеру, инвалиду и предоставить каждому помощь», - сказал премьер.

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Азаров отметил, что никакие преграды не должны срывать процесс финансирования домов-интернатов, реабилитационных центров, инвалидов, центров для семей, молодежи и детей.

«В особенности обращаю на это внимание некоторых западных регионов, где есть единичные примеры, когда местная власть прекратила работу для участия в протестах», - подчеркнул Азаров.

По его словам, «такая аморальность и безответственность местных чиновников может привести к тому, что на государственном уровне средства будут выделены, но на местном уровне они, в связи с неработающей местной властью, просто не дойдут к получателю».