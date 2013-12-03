Из-за акций протеста в центре Львова запретили продажу алкоголя

Львовский городской совет в связи с массовыми акциями протеста до 8 декабря запретил продажу алкоголя в центре города.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, решение о временном ограничении продажи алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива было принято сегодня на заседании исполнительного комитета Львовского горсовета.

Как отмечается в сообщении, запрет касается всех объектов торговли и учреждений ресторанного хозяйства в центральной части города, ограниченной улицами Франко, Подвальной, Торговой, Чорновила, Зерновой, Кулиша, Городоцкой, Огиенко, Лыстопадового Чина, Крушельницкой, Словацкого, Стефаника, Грушевского и Герцена.

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«В поддержку евроинтеграционных процессов город приобщился к проведению массовых акций. У нас на проспекте Свободы функционирует Евромайдан. Поэтому с целью безопасности всех членов мирных собраний, с целью поддержания общественного порядка, мы пропагандируем в первую очередь общечеловеческие ценности и общеевропейские стандарты проведения таких собраний. К сожалению, на Евромайдане наблюдаются случаи присутствия нетрезвой молодежи, поэтому сегодня исполнительный комитет принял решение об ограничении продажи алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в центральной части города, ограниченной определенным кругом улиц», - отметила директор департамента экономической политики Львовского горсовета Ирина Кулинич.

Она также сообщила, что горсовет будет обращаться к субъектам хозяйствования, чтобы они на этих несколько дней приобщались к акции, ограничили и полностью не продавали алкоголь, слабоалкогольные напитки и пиво в центральной части города «чтобы сохранить общественный порядок, и для того, чтобы показать, что Львов – это действительно культурная столица, которая не только говорит о евростандартах, но и придерживается их”.

«Я считаю, что предприниматели должны думать не только о получении прибылей, но и об обществе, в котором они создали свой бизнес и получают эти прибыли. Потому должна быть, в первую очередь, их моральная ответственность перед обществом», - отметила Кулинич.