Акции протеста не привели к росту уровня преступности - милиция

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киеве.

«Уровень общей преступности из-за акций протеста в столице остается стабильным. За исключением общеизвестных случаев, связанных со столкновениями милиции с участниками акции», - отметили в столичном главке.

Напомним, массовые акции сторонников евроинтеграции в Киеве и других регионах Украины начались 21 ноября после объявления правительством о приостановке подготовки соглашения об ассоциации с ЕС, которое планировалось оформить на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе.

В субботу "Беркут" разогнал Евромайдан в центре Киева.

В воскресенье в Киеве состоялся митинг, в котором приняли участие до полумиллиона человек, закончившийся захватом здания мэрии и столкновениями протестующих с правоохранителями.

Акции протеста продолжаются, митингующие требуют отставки правительства.