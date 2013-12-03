Оппозиция встретила руководство ВР возгласами “Банду геть!” и “Революция!”

Как передает корреспондент УНИАН, эти возгласы были не массовыми.

В правительственной ложе нет ни одного члена Кабинета министров Украины.

Утреннее заседание ВР открыто. На нем зарегистрировались 411 народных депутатов.

Как сообщалось, сегодня в парламенте планируется рассмотреть проект постановления о недоверии правительству.