Оппозиция встретила руководство ВР возгласами “Банду геть!” и “Революция!”
10:24, 03 декабря 2013Политика
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Народные депутаты от оппозиции встретили руководство Верховной Рады в президиуме парламента возгласами “Банду геть!” и “Революция!”.
Как передает корреспондент УНИАН, эти возгласы были не массовыми.
В правительственной ложе нет ни одного члена Кабинета министров Украины.
Утреннее заседание ВР открыто. На нем зарегистрировались 411 народных депутатов.
Как сообщалось, сегодня в парламенте планируется рассмотреть проект постановления о недоверии правительству.
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