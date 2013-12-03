Герман нашла виновных в провале евроинтеграции

Об этом она сказала в эфире "Свобода слова" на ICTV, пишет Украинская правда.

"Я думаю, что очевидно такие вещи должны были бы быть объяснены людям. И я думаю, что фактор экономический соглашения об ассоциации, что он имеет право на то, чтобы его обсуждать", - сказала депутат от Партии регионов.

"Другое дело - почему соответствующие министры и Министерство иностранных дел в том числе столько лет, готовясь к евроинтеграции, ни разу не сказали ни нам, ни президенту, что есть определенные угрозы, когда президент подпишет соглашение о евроассоциации для нашей экономики, и что миллионы людей могут остаться без труда, остановятся заводы...", - отметила Герман.

По теме: Янукович прогнозирует трудный диалог с ЕС

"Как поведет себя Россия, почему не было спрогнозировано, и что это будет для нас опасно действительно? Почему эти люди не информировали президента вовремя, не информировали общество, а мы шли, шли, шли, все было хорошо, со всем были согласны...", - добавила она.

"Мы верили, мы мечтали - и вдруг за несколько дней до подписания ассоциации приносят президенту информацию о том, что он не может этого сделать, потому что если он подпишет, то Украина будет в полном экономическом коллапсе и люди будут без работы, и у нас будет почти дефолт, и так далее", - скала Герман.

"Надо сегодня спросить у тех ответственных министров, тех ответственных лиц, почему они этого не сделали. Значит у нас нет министерства иностранных дел профессионального, которое могло бы сделать такие прогнозы...", - добавила она.

Как известно, Герман ранее заявляла, что считает неподписание соглашения об ассоциации с Европейским Союзом "личным поражением".

Также она говорила, что уйдет из политики, если президент Виктор Янукович "не облегчит участь" заключенной экс-премьера Юлии Тимошенко.

29 ноября на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе Янукович не подписал соглашение об ассоциации с ЕС. Тимошенко также еще ​​в заключении.