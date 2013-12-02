В Днепропетровске на вокзале "титушки" избили около 200 человек, ехавших на Майдан - "Свобода"
00:15, 02 декабря 2013Политика
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Вечером 1 декабря на железнодорожном вокзале Сичеслава (Днепропетровская) молодые люди спортивного телосложения избили около 200 человек, которые ехали в Киев, чтобы присоединиться к всеукраинской забастовке.
Об этом УНИАН сообщили в пресс - службе ВО «Свобода».
«Хотя ”титушек” было меньше - около 50 человек, и пользуясь тем , что люди стояли отдельными группами и не имели опыта силового противостояния, им удалось получить преимущество», - отметили «Свободе».
«На удивление тех, кто вызвал милицию, представители органов правопорядка вместо «титушек» задержали избитых патриотов.
Сейчас их отвезли в Кировский районный отдел милиции и держат за решеткой. Возле отделения срочно собираются свободовцы и едут на помощь партийные юристы», - сообщили в пресс - службе партии.
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