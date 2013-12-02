В Днепропетровске на вокзале "титушки" избили около 200 человек, ехавших на Майдан - "Свобода"

Об этом УНИАН сообщили в пресс - службе ВО «Свобода».

«Хотя ”титушек” было меньше - около 50 человек, и пользуясь тем , что люди стояли отдельными группами и не имели опыта силового противостояния, им удалось получить преимущество», - отметили «Свободе».

«На удивление тех, кто вызвал милицию, представители органов правопорядка вместо «титушек» задержали избитых патриотов.

Сейчас их отвезли в Кировский районный отдел милиции и держат за решеткой. Возле отделения срочно собираются свободовцы и едут на помощь партийные юристы», - сообщили в пресс - службе партии.