В Днепропетровске на вокзале "титушки" избили около 200 человек, ехавших на Майдан - "Свобода"

00:15, 02 декабря 2013
Политика
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Вечером 1 декабря на железнодорожном вокзале Сичеслава (Днепропетровская) молодые люди спортивного телосложения избили около 200 человек, которые ехали в Киев, чтобы присоединиться к всеукраинской забастовке.

Об этом УНИАН сообщили в пресс - службе ВО «Свобода».

«Хотя ”титушек” было меньше - около 50 человек, и пользуясь тем , что люди стояли отдельными группами и не имели опыта силового противостояния, им удалось получить преимущество», - отметили «Свободе».

«На удивление тех, кто вызвал милицию, представители органов правопорядка вместо «титушек» задержали избитых патриотов.

Сейчас их отвезли в Кировский районный отдел милиции и держат за решеткой. Возле отделения срочно собираются свободовцы и едут на помощь партийные юристы», - сообщили в пресс - службе партии.

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