Митингующие переносят с Майдана Незалежности к АП металлические щиты

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас на Банковой находится до 1000 митингующих, подавляющее большинство из них молодые люди. Каких-то активных действий в сторону милиции они не осуществляют.

Как сообщал УНИАН, около пятисот молодых людей спортивного телосложения с закрытыми лицами прорвали кордоны милиции и имитировали захват Администрации Президента. Они вели себя довольно агрессивно.

Журналисты, которые находятся на месте события, отмечают, что провокаторы выкрикивают лозунги на украинском, а разговаривают между собой на русском языке. Они бросали в спецназ разные предметы, в том числе камни и «коктейли Молотова». Кроме того, молодые люди демонстрируют хорошее владение навыками противодействия бойцам силовых структур и знают их тактику поведения.

В результате столкновений есть пострадавшие милиционеры и гражданские.

Как сообщили в пресс-службе «УДАРа», сейчас ситуацию на улице Банковой взяли под контроль бывшие воины-афганцы, которые выстроились «живой цепью» между «Беркутом» и «титушками»-провокаторами.