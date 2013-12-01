Митингующие переносят с Майдана Незалежности к АП металлические щиты
Митингующие переносят с Майдана Незалежности на улицу Банковую, где расположена Администрация Президента, металлические щиты, которые были выставлены как ограждение для монтажа новогодней площадки с елкой.
Как передает корреспондент УНИАН, сейчас на Банковой находится до 1000 митингующих, подавляющее большинство из них молодые люди. Каких-то активных действий в сторону милиции они не осуществляют.
Как сообщал УНИАН, около пятисот молодых людей спортивного телосложения с закрытыми лицами прорвали кордоны милиции и имитировали захват Администрации Президента. Они вели себя довольно агрессивно.
Журналисты, которые находятся на месте события, отмечают, что провокаторы выкрикивают лозунги на украинском, а разговаривают между собой на русском языке. Они бросали в спецназ разные предметы, в том числе камни и «коктейли Молотова». Кроме того, молодые люди демонстрируют хорошее владение навыками противодействия бойцам силовых структур и знают их тактику поведения.
В результате столкновений есть пострадавшие милиционеры и гражданские.
Как сообщили в пресс-службе «УДАРа», сейчас ситуацию на улице Банковой взяли под контроль бывшие воины-афганцы, которые выстроились «живой цепью» между «Беркутом» и «титушками»-провокаторами.