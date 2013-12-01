Суд не вынес решение по иску КГГА о запрете массовых акций

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента в зале суда.

Как указывается в сообщении, судья Богдан Санин, заслушав мнения сторон, объявил, что суд продолжит рассмотрение дела в режиме письменного производства.

"Суд сообщит сторонам время, когда они смогут забрать решение", - сказал Санин.

Напомним,, Киевская городская государственная администрация обратилась в Киевский окружной админсуд с иском о запрете акций в центре Киева.

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Иск содержит требование запретить проведение акций с 1 по 7 декабря на ул. Банковой, Грушевского, Майдане Незалежности и Европейской площади. В жалобе не упоминается Михайловская площадь.

В воскресенье в 12.00 возле памятника Шевченко в Киеве состоится Народное вече, организованное оппозицией.

30 ноября, около 4 утра, "Беркут" силой разогнал Майдан Независимости от митингующих, выступающих против неподписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Были задержаны 35 человек.

За медицинской помощью обратилось 35 человек. 7 из них госпитализированы.

Днем 30 ноября тысячи украинского самоорганизовались и вышли на Михайловскую площадь, чтобы выразить свой протест против силового разгона мирного митинга.