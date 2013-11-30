Имидж Украины получил огромный удар - эксперт

Директор центра Разумкова Валерий Чалый считает, что имидж Украины получил огромный удар из-за произошедшего в ночь с 29 на 30 ноября на Майдане Независимости в Киеве.

Об этом он заявил в интервью корреспонденту УНИАН.

«Очевидно, что имидж Украины получил огромный удар, и те картинки, которые мы сегодня видим на всех мировых каналах о том, что происходит в столице европейской страны, - для них это ужасная ситуация», - отметил Чалый

Он не исключает, что это может привести даже к применению санкций в отношении Украины.

Кроме того, Чалый допускает, что ситуация в Украине может привести к внешнему управлению страной или к смене власти.

По его мнению, недопустимо применение силы против людей, которые вышли с мирным протестом

«Если кто-то играет в такие игры, то это закончится очень плохо, это может привести, по сути, к внешнему управлению, потому что ни Россия, ни Запад не будут спокойно наблюдать за дестабилизацией. Никому это не выгодно. Тогда это закончится или изменением режима в Украине, или эскалацией конфликта и внешним воздействием», - сказал Чалый.

По его мнению, очень важно, чтобы завтра совместно киевляне и все украинцы показали, что «полицейская страна - это не наш метод».

«Я уже не говорю, что это - все против всех программных лозунгов и Президента и Партии регионов. Очевидно, что это против всего, что декларировалось», - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что каждый украинской имеет независимо от должности осознать, что если сейчас промолчать, то потом могут прийти и за ним.«Когда проливается кровь, остановить ее можно только немедленными и общими действиями, если этот момент упустить, то тогда это может привести к расколу страны», - считает Чалый

По международному аспекту эксперт отметил, что международная реакция была мгновенной.

«То, что уже сегодня послы многих стран вышли в довольно непростой ситуации - это свидетельствует об очень серьезной настроенности», - отметил Чалый

Он напомнил о том, что уже были не публичные предупреждения со стороны США и ключевых стран Евросоюза не допускать силового сценария.

«Эти призывы были проигнорированными, это не может остаться без последствий . Очевидно, что последствия будут. С другой стороны, сегодня есть и некоторая

«Она началась с Вильнюса и сейчас стремительно, к сожалению, усугубляется», - считает Чалый.

По его словам, председательство Украины в ОБСЕ абсолютно провалено

«Украинское председательство заканчивается такими действиями, совершенно противоречит и приоритетном председательству в ОБСЕ. Ясно , что последние события - это полный провал, по моему мнению, внешнеполитической линии страны», - сказал эксперт.

Он выразил сожаление , что пока международное внимание к событиям не такое сильное как , например , в 2004 году. Эксперт объясняет это тем , что внимание прежде всего США на сегодняшний день направлено больше на Ближний Восток.

«Вернуть внимание обратно могут только такие негативные новости. Если это будет продолжаться , я уверен , внимание вернется. Это внимание со знаком минус для украинского руководства , и в любом случае никто не заинтересован в дестабилизации ситуации в 45 -ти миллионной стране , которая расположена в географическом центре Европы - ни Западу, ни России », - считает Чалый.

Он отметил , что в случае , если президент Украины не изменит свою позицию относительно возможности применения силы против мирных демонстрантов , это может привести к его международной изоляции.

«Проблема в том , что эта международная изоляция будет не только по отношению к Президенту Украины, а фактически будет передаваться на всю страну, начиная с государственных чиновников, и заканчивая рядовыми украинцами» , - отметил Директор центра Разумкова.