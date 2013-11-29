Шустер объяснил, почему лидеров оппозиции не пустили на ток-шоу (видео)

Ведущий Савик Шустер объяснил, что перерыв связан с техническими проблемами, пишет Украинская правда.

"Почему он возник, я не знаю. Говорят, технические трудности. Понимаете, мы изготавливаем эту программу в этой студии и отдаем сигнал телеканала "Интер". Телеканал "Интер" это транслирует на всю страну. У телеканала появились технические трудности, сигнал был некачественный. Был этот перерыв, вы увидели сериал, и мы продолжаем прямой эфир", - сказал он.

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"Честно говоря, я немного волновался. Потому, что я как-то не очень верил в то, что это технические трудности", - добавил он.

Вместе с тем депутат от Партии регионов Елена Бондаренко сказала, что ведущий обманывает присутствующих, и что на самом деле лидеров оппозиции Виталия Кличко, Олега Тягнибока и Арсения Яценюка в эфир не приглашали.

На что Шустер ответил, что в связи с изменениями в информационном пространстве в пятницу утром он решил изменить сценарный план программы и список гостей, которые будут в студии.

Как известно, во время рекламы, которая была после первой части программы, в студию ворвались лидеры оппозиции, которые были приглашены на эфир, но которых не пускали на входе в студию.

После возобновления программы лидеры оппозиции приняли участие в программе.